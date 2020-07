Planta: já funciona o primeiro restaurante plant-based virtual do país

Desde o dia 3 de Julho que o Planta, "o primeiro restaurante plant-based virtual de Portugal", está a funcionar. E tudo graças a Mariana Gritsas, também responsável pela Tâmaras - Pastelaria Saudável. O objectivo é "levar as pessoas a consumirem mais alimentos do reino vegetal no dia-a-dia, de forma mais prática e saborosa", diz.

Através da Uber Eats e Glovo pode encomendar saladas como a Purple, com coração de alface, mini acelga, tártaro de beterraba, arroz negro, maçã, avelã torrada e queijo creme vegan, ou a Medí, com rúcula, tomate cereja, pepino, massa sem glúten, azeitona preta, nozes, cebola roxa, iogurte de soja, hortelã e azeite.

Mas também falafel e tofu bio fumado, que pode adicionar à refeição, sobremesas à base de fruta e sumos fresquinhos. Tudo isto está disponível todos os dias das 11.30 às 15.00 e das 18.00 às 21.30. No Verão, não há nada que apeteça mais que comida leve e saborosa.

