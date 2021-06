Plantação de chá Camélia organiza banho de floresta

A ciência confirma o que intuitivamente sabemos: a natureza faz-nos bem. Um "banho de floresta" (shinrin-yoku) é uma forma ancestral japonesa de olhar para a floresta como uma fonte de saúde e bem-estar. Não apenas para caminhar ou para fazer exercício físico, mas para ficar imerso nos seus sons, cores, cheiros e texturas, estabelecendo uma ligação com o meio natural através dos sentidos.

O pequeno bosque da plantação da Chá Camélia vai ser um lugar mágico para esta experiência. No dia 3 de Julho, entre as 14.30 e as 18.00, pode experimentar aqui um banho de floresta, uma caminhada lenta de atenção plena (mindfulness) na natureza, conduzida por Maria João Pires Rodrigues. No final, pode ainda participar num momento de chá inspirado na cerimónia japonesa, conduzida por Erika Kobayashi.

A experiência é limitada a 12 pessoas e custa 40€ – pode comprar os bilhetes online. "Nesta prática, abrandamos o ritmo e prestamos atenção ao que nos rodeia, através dos nossos sentidos desaceleramos e conectamos com a natureza e connosco próprios. Ao estarmos em harmonia com a natureza e com o nosso ser interior, o nosso sistema nervoso consegue recompor-se, o nosso corpo recupera energia e a nossa mente fica calma e revitalizada", lê-se no site da Chá Camélia.

Se preferir apenas visitar a plantação, para os dias 9, 17, 23 e 31 de Julho estão marcadas visitas guiadas com degustação de chás, das 14.30 às 16.30. Cada visita é limitada a 12 pessoas e custa 12€.

