Por causa do Carnaval, o Mercado Bom Sucesso vai tornar-se num Faroeste

O Carnaval aproxima-se e o Mercado Bom Sucesso já se apressou a divulgar a programação. Apesar de oficialmente o Entrudo ser celebrado no dia 25 de Fevereiro, a animação por estes lados começa mais cedo.

Entre no espírito carnavalesco no próximo domingo 23 e leve os mais novos à oficina "O Carnaval na minha cabeça", orientada pela BOA Arts. A iniciativa, dirigida a famílias, começa com uma apresentação dos diferentes disfarces, usados em várias culturas, e continua com a criação de capacetes, que devem contar uma história e reflectir os desejos de cada criança. Os materiais para esta actividade serão disponibilizados pela organização.

A iniciativa acontece no piso 1 do mercado entre as 11.00 e as 12.30. A entrada é livre, mas limitada a 30 vagas. Para participar, basta enviar um email com o nome e a idade da criança, até ao próximo dia 21, para eventos@mercadobomsucesso.pt.

As celebrações continuam na segunda-feira, dia 24 de Fevereiro, com os corredores do mercado transformados num verdadeiro faroeste. A ideia é que lojistas e visitantes vistam a pele de “cowboys, cowgirls, cangalheiros e perigosos vilões procurados pelo Xerife” por um dia, como adianta a organização. A banda portuense Country Joe actua às 22.00. Bons duelos.

