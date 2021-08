Porto Beer Fest: a festa da cerveja regressa em Setembro

O Porto Beer Fest vai receber alguns dos melhores cervejeiros do mundo, que vão dar a provar centenas de cervejas diferentes na Alfândega do Porto.

A próxima edição do Porto Beer Fest já está a ser fermentada. A festa que propõe uma viagem pela cultura da cerveja artesanal tem datas marcadas para 1 a 5 de Setembro deste ano, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

A organização do festival anunciou nas redes sociais que a edição deste ano vai contar com 30 cervejeiros, nacionais e internacionais, e 200 cervejas diferentes. O programa, adaptado ao contexto de pandemia, terá também street food, degustações, gastronomia, provas comentadas, master classes, labshops, animação, concertos e performances.

Nos dias 1, 2 e 3 de Setembro, o Porto Beer Fest vai funcionar entre as 17.00 e as 24.00. No fim-de-semana de 4 e 5 de Setembro, as portas abrem às 13.00 e encerram às 24.00. Os bilhetes custam 4€ por dia, com oferta de copo. O acesso ao evento é apenas permitido a quem tiver certificado de vacinação ou apresentar um teste negativo – antigénio até 48h antes, PCR até 72h antes ou auto-teste em farmácia até 24h antes.

Centro de Congressos da Alfândega do Porto. 1 a 5 de Setembro. Qua-Sex 17.00-24.00 e Sáb-Dom 13.00-24.00. 4€ (por dia, com oferta de copo).

+ As melhores esplanadas para beber cerveja artesanal no Porto

+ Bares de cerveja artesanal do Porto com entregas ao domicílio

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal