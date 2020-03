Porto Blues Fest regressa ao Palácio de Cristal

O Porto Blues Fest está de volta à Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal nos dias 5 e 6 de Junho. A quarta edição do evento vai contar com quatro concertos que abrangem o amplo espectro do blues.

O festival abre a 5 de Junho com os Ragtime Rumours, um quarteto holandês com uma fusão de ragtime à antiga, blues tradicional e jazz cigano, tocada com uma atitude rock’n’roll. Seguem-se os portugueses Guitar Summit, projecto criado pelo Porto Blues Fest que pretende homenagear os melhores guitarristas nacionais. Nesta edição, vai juntar Budda Guedes, João Cabeleira (Xutos & Pontapés) e Vítor Bacalhau.

No segundo dia actua o britânico Martin Harley, um nome de referência do blues acústico, e Trudy Lynn, cantora e compositora de soul e blues eléctrico, que vai fechar o festival a chave de ouro.

Além dos concertos, o Porto Blues Fest vai ter uma exposição dos Cigar Box Guitars e uma zona de alimentação, o Soulfood Court, dinamizada pelo chef Chakall.

Os bilhetes já estão à venda com preços entre os 20€ (bilhete diário) e 30€ (passe geral).

