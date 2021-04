Porto City Race regressa às ruas da cidade

A Porto City Race, prova urbana de orientação pedestre, está de volta nos dias 28, 29 e 30 de Maio, com três novos mapas da cidade. Os interessados já se podem inscrever, no site oficial do evento, e estão convidadas a participar pessoas de qualquer idade.

Este ano, o evento organizado pelo Grupo Desportivo dos Quatro Caminhos, em parceria com a Câmara do Porto, vai levar os concorrentes a percorrer três etapas, em dias diferentes, com classificações separadas. Tudo começa no dia 28, por volta das 20.30, com uma prova nocturna ("Porto City Race by Night"), que vai começar e acabar no Campus Tecnológico de Ramalde, passando pelas freguesias de Ramalde e Aldoar.

Logo na manhã seguinte, sábado, acontece a prova de sprint, que tem início junto ao Pavilhão da Água, no Parque da Cidade. É durante esta segunda etapa que vai ter lugar a vertente mais inclusiva da Porto City Race, um evento de orientação adaptada, pontuável para a Taça de Portugal desta modalidade.

Para terminar, no dia 30, vai ser disputada a prova mais importante da competição, que vai passar por parques, jardins, escolas e bairros sociais das freguesias do Bonfim e Campanhã e terá início na sede das Águas do Porto – na Rua do Barão de Nova Sintra. Esta etapa é também pontuável para o circuito nacional e intitula-se "Planeta Água".

Os participantes são divididos por escalões e existe a possibilidade de competir em grupo, mas quem se inscreve nas categorias competitivas tem que fazer os percursos individualmente. Quem não tiver experiência nestas andanças e nunca utilizou uma bússola ou um mapa de orientação, pode pedir o acompanhamento de monitores.

Quem se quiser inscrever, deve fazê-lo online. As taxas de participação vão de 1,50€ por dia aos 3€ por dia, dependendo das idades dos atletas.

