Porto Drag Festival celebra a arte de Vítor Fernandes, a Natasha Semmynova (1980-2021)

Adiada no ano passado devido à pandemia, a 11.ª edição do Porto Drag Festival acontece este domingo, 4 de Julho, no Teatro Sá da Bandeira. O evento da autoria de Mário Carvalho e direcção artística de Vítor Fernandes, vai ser uma celebração da vida deste artista, que morreu no passado dia 15 de Junho.

Entre os artistas convidados estarão Agatha Top, Big Mama, Dyanne Star, Elektra Asford, Jessica Top, Kara Kills, Kim Foz, Lilly Prozac, Morgana, Ricardo Madonna, Wanda Morelly e Yra Top. Os bilhetes já estão à venda online.

"2021 retirou de cena a direcção artística deste evento, Vítor Fernandes ou Natasha Semmynova (...), mas a promessa mantém-se. Assim, esta 11.ª edição do Porto Drag Festival é também uma celebração da vida deste artista performer e em memória dele, pelo que a presença de todos é um requisito para um aplauso de mão cheia", lê-se na nota descritiva do evento.

Vítor Fernandes nasceu no Porto em 1980. Viveu na vanguarda do transformismo em Portugal, sendo uma das drag queens mais conhecidas das noites do Porto com a sua Natasha Semmynova, carreira que conciliava com a de maquilhador profissional. Participou em várias edições da festa Porto Pride no Teatro Sá da Bandeira e em 2015 participou no programa de talentos da RTP The Voice Portugal.

Porto Drag Festival: Teatro Sá da Bandeira. Dom 4 Julho, 21.00. 7,50-12,50€

+ Uma rua no Porto para lembrar Gisberta (1961-2006)

+ Marcha do Orgulho LGBTI+ nas ruas do Porto em Julho

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal