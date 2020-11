Porto é a cidade portuguesa onde melhor se fala inglês

O relatório de 2020 do EF English Proficiency Index analisou dados de 2,2 milhões de falantes não nativos da língua inglesa, em 100 países e regiões. O Porto atingiu a classificação “Very High Proficiency” (grau de proficiência elevado), apresentando assim a melhor proficiência em inglês a nível nacional, pelo segundo ano consecutivo.

A nível mundial, o Porto ocupa o 9.º lugar do mundo no estudo da EF (Education First), segundo os dados citados pelo portal municipal. O top três da lista mundial é liderado por cidades de países nórdicos: Copenhaga, Amesterdão e Helsínquia. A nível nacional, o Porto apresenta os melhores resultados, a que se segue Coimbra (2.º), Braga (3.º) e Lisboa (4.º). No sul da Europa, os portugueses são os que melhor falam inglês.

Este é o melhor registo de sempre de Portugal no ranking, depois de no ano passado ter entrado pela primeira vez no grupo de países com “elevada proficiência” em inglês. O relatório aponta ainda "uma correlação entre o nível de proficiência em inglês e a inovação e atracção de talento". Além disso, "quanto maior a proficiência em inglês, maior o grau de abertura e de tolerância dos países e das respectivas cidades".

