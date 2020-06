Porto Food Week Safe Edition acontece entre 12 e 20 de Junho

Depois do adiamento forçado devido à Covid-19, a segunda edição da Porto Food Week (PFW), evento organizado pelas Edições do Gosto que estava marcado para o final de Março, tem agora nova data. Entre 12 e 20 de Junho, a cidade vai receber uma "edição especial que permite aos amantes de gastronomia continuar a usufruir do que melhor se faz na cidade do Porto, em segurança", como se lê no site oficial.

É "um contributo ao movimento de resistência, para apoiar a reabertura da restauração portuense", que vai ser feito através de almoços, jantares, conversas e eventos num formato Safe Edition. O cartaz ainda não está totalmente fechado, mas já há eventos que pode e deve marcar no calendário, como o jantar de abertura "Francesinha à mesa", nas cervejarias Brasão (Aliados, Coliseu ou Foz) e no Terminal 4450, mas também com menus disponíveis para take-away e delivery a partir desses espaços.

Entre sexta 12 e domingo 14 "Há Rabanadas" no Terminal 4450, desenvolvidas por quem percebe do assunto. A de Arnaldo Azevedo, do Vila Foz e Flor de Lis, terá trufa e gelado de queijo da Serra, e a de João Faria, presidente da Confraria Gastronómica da Rabanada, será feita com creme de laranja e açafrão.

O jantar #NovoPorto, no dia 13, com menus desenvolvidos por três novos chefs de restaurantes recentes na cidade (Almeja, Atrevo e Apego), é outro dos que não pode perder, assim como o almoço de homenagem às tripas à moda do Porto, que acontecerá na Adega São Nicolau e no Líder, no dia 14.

O debate sobre crítica gastronómica, no dia 15 às 17.00, no Facebook da Porto Food Week, a conversa no dia 16, no mesmo sítio e à mesma hora, sob o mote "Neuro Food Talk", e a demonstração de pastelaria no Instagram de Leonor Sousa Bastos, no dia 18 às 18.30, são outros dos momentos desta edição especial que não pode perder.

Para não perder pitada, vá espreitando o site e acompanhando todas as novidades do cartaz.

