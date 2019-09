Porto Legends: a experiência que lhe vai dar a conhecer 10 lendas da cidade

A partir de dia 26, as Furnas da Alfândega do Porto vão receber o Porto Legends - The Underground Experience, um espectáculo audiovisual que lhe vai dar a conhecer 10 lendas ligadas à história da cidade do Porto e da região.

A iniciativa é da responsabilidade d'OCUBO e tem como director artístico Nuno Maya. O espectáculo consiste na encenação de diferentes cenas, filmadas previamente, animações 3D e 2D, músicas e na narração de Pedro Abrunhosa (na versão portuguesa) e do actor britânico Jeremy Irons (na versão inglesa). Pode contar com a projecção de vídeo mapping nas paredes, no chão e nos tectos, bem como num conjunto de 20 telas holográficas: uma experiência de 360º que convida o público a circular livremente pelo espaço.

Algumas das lendas que vão estar em destaque são, por exemplo, a de Pedro Cem, o comerciante portuense que perdeu 100 navios numa tempestade, ou a do famoso salteador Zé do Telhado, o homem que conheceu Camilo Castelo Branco na Cadeia da Relação, onde fica agora o Centro Português de Fotografia. Também vai poder ficar a saber mais sobre as origens das tripas à moda do Porto, sobre o mistério do tesouro da Serra do Pilar, sobre o violento Cerco do Porto ou sobre o fantasma da estação de São Bento.

Vai poder visitar a Porto Legends - The Underground Experience entre as 10.00 e as 19.00, de terça-feira a domingo. No total, serão nove sessões diárias, com a duração de 45 minutos, disponíveis em português e inglês. Os bilhetes custam 15€ e estão à venda na Alfândega do Porto e online. O espectáculo é gratuito para as crianças até aos 5 anos e há descontos para seniores, estudantes, crianças dos 6 aos 11 anos e residentes na área metropolitana ou no distrito do Porto. Parte da receita é destinada a apoiar a compra de equipamentos para a nova Ala Pediátrica do Hospital de São João.

