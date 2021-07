Porto Pianofest está de volta em Agosto

O festival encerra no dia 8 com um recital do pianista Nuno Marques, no Palácio da Bolsa

A sexta edição do Porto Pianofest vai decorrer entre 1 e 8 de Agosto deste ano, em formato presencial e online, em três cidades. No Porto, o festival apresentará concertos na Casa da Música, na Reitoria da Universidade do Porto, no Conservatório de Música e no Palácio da Bolsa, mas também se estenderá a Vila Nova de Gaia, com espectáculos no World of Wine, e a Vila Nova de Famalicão, na Fundação Cupertino de Miranda.

O Porto Pianofest é dirigido por Nuno Marques, pianista português radicado em Nova Iorque, onde é director musical da companhia Stars of American Ballet. É ele quem vai encerrar o festival, no dia 8 de Agosto, com um recital no Salão Árabe do Palácio da Bolsa.

O concerto de abertura vai decorrer no dia 1, na Casa da Música, com a participação do pianista russo-americano Alexander Kobrin, vencedor dos concursos Van Cliburn nos EUA, do Busoni em Itália e do Hamamatsu no Japão. No dia 2 de Agosto, o festival apresenta um recital do pianista espanhol José Ramón Mendez, no Conservatório de Música do Porto, e no dia 3 segue-se um espectáculo da pianista e compositora norte-americana Mariel Mayz, com projecções multimédia criadas pelo artista digital Taylor Baldwin, no pátio da Reitoria da Universidade do Porto.

No dia 4 de Agosto, o festival desloca-se a Famalicão, onde apresentará os seus Artistas em Residência em concerto. Cada artista residente apresentar-se-á em recital a solo, entre os dias 5 e 7 Agosto, no World of Wine, em Vila Nova de Gaia. O programa está disponível no site oficial e os bilhetes já podem ser comprados na Ticketline.

