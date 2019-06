Porto/Post/Doc regressa em Novembro com um olho no cinema lituano

O festival de cinema inclui uma retrospectiva do realizador Audrius Stonys, numa edição dedicada a reflectir sobre as identidades.

Reflectir sobre as identidades, “da vertente antropológica, que nos permite pensar o eu na sua relação com o outro e a sociedade, até ao questionamento sobre a forma como a lei determina quem tem o poder de constituir uma identidade”, é o objectivo da nova edição do Porto/Post/Doc, segundo a organização. O festival de cinema, que acontece entre 23 de Novembro e 1 de Dezembro no Teatro Municipal do Porto – Rivoli e no Cinema Passos Manuel, tem uma retrospectiva do realizador lituano Audrius Stonys, apresentada pelo próprio, entre os destaques.

Open The Doors To Him Who Comes (1989), Baltic Way (1990), Earth of the Blind (1992), Antigravitation (1995) e Uku Kai (2006) são cinco dos setes filmes do premiado autor de obras documentais de carácter híbrido ou ensaístico, que vão ser exibidos ao longo do evento. A programação do festival reservou ainda espaço para uma carta-branca de Stonys, construída a partir da obra de Jonas Mekas, o seu compatriota recentemente falecido, responsável por títulos como The Brig, Lost, Lost, Lost e Guns of the Trees.

Uma Carta-Branca aos Realizadores Portugueses, que vai contar com as realizadoras Alice Eça Guimarães e Mónica Santos, é outro dos pontos altos do Porto/Post/Doc. A iniciativa surge na sequência do 20.º aniversário da Agência da Curta Metragem. Outra novidade é a reformulação do prémio da Competição Cinema Novo, aberta a filmes realizados por escolas de cinema e por estudantes portugueses em escolas estrangeiras. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Os interessados têm até 15 de Setembro para se candidatar e o vencedor receberá 500€.

