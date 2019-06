Fotografia, pintura, arte têxtil e uma instalação floral juntam-se à arquitectura e ao design de interiores na Serra do Pilar nas próximas duas semanas. A entrada é grátis.

Depois do Cais Novo, do Forte de São João Baptista da Foz e da Escola Primária N.º85, é a vez de o Mosteiro da Serra do Pilar, considerado Património Mundial da Unesco, servir de cenário à Sleep in Porto. A mostra de arquitectura e design de interiores começa esta sexta-feira, dia 28, e estende-se até 13 Julho.

Na quarta edição do evento, uma série de artistas volta a criar ambientes estéticos inspirados na personalidade de hóspedes fictícios. Os deste ano têm apenas uma característica comum: todos são movidos pelo “Amor”, mesmo que em diferentes vertentes e estágios. Uma exposição de fotografia de Nicolas Stürken, outra de pintura de Bruno Manso, uma mostra de arte têxtil de Vanessa Barragão e uma instalação floral de Ana Tavares ajudam a compor a programação da iniciativa, que conta ainda com um wine bar.

Entre os diferentes tipos de amor representados, encontra o amor-próprio (Nuska Fleming), o vadio (Nuno Ribeiro e Ana Aveiro), o incondicional (Zaida Mendes), o de perdição (Rui Maciel), o amor à liberdade (Cristina Archer) e à arte (Miguel Costa Cabral). Para cada um deles foi construída uma divisão. A de Edgart, por exemplo, que simboliza o amor à fama, partiu da história de dois espanhóis que concorrem a um reality show e precisam de parecer felizes na sua união para vencer, apesar de serem indiferentes um ao outro.

Quer conhecer os enredos na origem dos restantes espaços? Faça um desvio e passe pelo Mosteiro da Serra do Pilar. De segunda a sexta-feira o evento está de portas abertas entre as 16.00 e as 22.00. Ao fim-de-semana pode aparecer a partir das 14.00. A entrada é livre.

+ Há uma nova galeria de arte a céu aberto em Matosinhos

+ Na Mescla, há gravura para todas as idades

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.