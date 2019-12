“ADOPTE” é a nova campanha da Câmara Municipal do Porto cujo objectivo passa por promover uma adopção responsável de animais de companhia, como forma de combater a multiplicação de animais abandonados pela cidade. Gastos em alimentação, saúde e higiene, espaço para acolher o animal, contextualização familiar ou tempo para lhe disponibilizar atenção são alguns dos alertas.

Com o Natal à porta, há quem aproveite a época para comprar ou adoptar animais, sem considerar os encargos e responsabilidades dessa decisão. Por isso, o Canil Municipal, em colaboração com a Câmara Municipal do Porto, reforça a ideia de tomar decisões ponderadas no momento de trazer um animal de companhia para casa, ou quando os encargos se tornam demasiado elevados para a família. Algumas medidas incluem dar para adopção um dos animais que tem à sua guarda, ajudando nos gastos iniciais como a oferta da esterilização, do microchip e da vacinação antirrábica e ainda das desparasitações interna e externa.



A iniciativa já está espalhada por vários mupis da cidade, e pode encontrar mais informação no stand “Porto.” que vai andar a circular pela Invicta, juntamente com alguns animais para adopção. Vários médicos veterinários, cuidadores e treinadores estarão presentes de modo a ajudar quem queira adoptar animais de forma consciente. Ainda não são conhecidas as datas e os locais para esta acção.

