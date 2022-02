Porto recebe experiência imersiva dedicada a Frida Kahlo

“Frida Kahlo, A Vida de um Ícone” é a nova experiência imersiva e interactiva da Immersivus Gallery, um convite para conhecer ao pormenor uma das artistas mais influentes de todos os tempos. De 10 de Março a 30 de Junho, na Alfândega do Porto, vai poder descobrir a biografia da artista mexicana com recurso a colecções de fotografias históricas, filmes originais, instalações artísticas e música, que vão reproduzir os momentos mais relevantes da sua vida.

Este projecto resulta de uma parceria entra a Fundação Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio criativo Layers of Realty. Trata-se de "um trabalho produzido em registo de biografia imersiva, que versa a travessia existencial da mais conhecida e talentosa de entre todas as artistas plásticas mexicanas", lê-se em comunicado.

© DR “Frida Kahlo, A Vida de um ícone”

A visita terá uma duração média de 1 hora e 15 minutos. O percurso começa na Sala da República, no primeiro piso do edifício da Alfândega do Porto, onde o público é desafiado a percorrer um conjunto de instalações artísticas com experiências de carácter interactivo e participativo, de realidade virtual, animações holográficas e vídeo mapping em esculturas.

Cada uma destas experiências "revela um dos aspectos da vida de Frida Kahlo e em simultâneo consagra o contributo para um conhecimento mais generalizado sobre a sua existência enquanto artista-ícone". De seguida, nas furnas da Alfândega, vai encontrar um espectáculo audiovisual a 360º, com a duração de 30 minutos – um "banho de imersão digital", dedicado a destacar os momentos mais enfáticos da biografia da artista.

© DR “Frida Kahlo, A Vida de um ícone”

A mostra é apresentada sem reproduções de pinturas da artista, com a "intenção subjacente de fazer recair a atenção sobre aspectos marcantes da sua existência". "A sua vida continua a ser um lema inspirador para muitas mulheres, pelo exemplo de superação das adversidades graças à sua força, rebeldia e talento, reveladora de uma de uma personalidade única, muito à frente do seu tempo", acrescenta o comunicado.

© DR “Frida Kahlo, A Vida de um ícone”

A exposição pode ser vista de quarta a domingo, das 14.30 às 19.30. O preço dos bilhetes varia entre 10€ e 14€ ou, em conjunto com as outras exposições da Immersivus Gallery, situa-se entre os 14€ e 19,50€. São ainda praticados preços especiais para grupos e turmas escolares. Depois do Porto, a mostra seguirá para Lisboa, com inauguração prevista para 29 de Setembro.

Rua Nova da Alfândega. 10 Março a 30 Junho, Qua-Dom 14.30-19.30. 14-19,50€.

+ Exposições a não perder no Porto

+ The Jesus and Mary Chain e The Waterboys actuam no Porto em Maio