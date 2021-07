Porto vai ter metrobus entre a Boavista e a Foz

A nova linha vai ligar as rotundas da Boavista e da Praça do Império em 15 minutos e será servida por oito novas paragens. Deverá ficar pronta em 2023.

O Porto vai ter uma nova forma de mobilidade sustentável a ligar as rotundas da Boavista e da Praça do Império. A nova linha BRT (Bus Rapid Transit), uma extensão do serviço da Metro do Porto, será desenvolvida ao longo das avenidas da Boavista e Marechal Gomes da Costa, com uma frequência de cinco minutos em hora de ponta, o que vai permitir uma viagem em 15 minutos.

Com um investimento de 66 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o arranque da obra está previsto para Maio de 2022, devendo ficar concluída no último trimestre de 2023. A previsão é que, diariamente, mais de 31 mil pessoas passem a utilizar a nova linha Boavista-Império. O concurso público internacional foi lançado na manhã desta terça-feira.

© DR Mapa da nova ligação Boavista-Império

A ligação entre as duas avenidas vai concretizar-se através de uma nova rotunda que será atravessada interiormente pelo canal de BRT. Nos extremos desta linha, nas duas rotundas já existentes (Boavista e Praça do Império), o canal de BRT ocupará a faixa mais central.

Serão oito quilómetros (quatro em cada sentido), servidos por novas paragens na Casa da Música, Bom Sucesso, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império. As estações da Avenida Marechal Gomes da Costa serão desenhadas por Álvaro Siza.

O BRT é um transporte rodoviário em canal dedicado e com prioridade sobre os outros modos. É operado por veículos movidos a hidrogénio, articulados, de piso rebaixado, com capacidade para 180 a 220 passageiros. Com uma frota de seis veículos em operação regular, estima-se que possam ser transportados 4400 passageiros por hora e em cada sentido.