O Lust Porto vai celebrar o Carnaval com um baile de máscaras e bar aberto durante toda a noite de 28 de Fevereiro. Os bilhetes já estão à venda.

Pode começar já a pensar no seu disfarce. As festas de Carnaval estão de volta este ano e o bar Lust Porto, na Baixa, promete ter "o maior sambódromo da cidade", com "um autêntico baile de máscaras e bar aberto toda a noite". A festa está marcada para segunda-feira, 28 de Fevereiro.

A entrada normal, com bar aberto a bebidas de serviço, custa entre 12€ e 18€, já a entrada com pulseira VIP, com bar aberto a bebidas premium e acesso à sala VIP, fica entre 20€ e 26€. Os bilhetes já podem ser comprados online. Para mais informações e reservas, contacte o número 91 216 6288 ou o email lustporto@gmail.com.

As bebidas de serviço incluem Moskovskaya, Grants, Gordon's, Captain Morgan, Malibu, Safari, Mysthic Black e Mysthic Morango. As entradas VIP podem contar com bebidas como Absolut, Redlabel, Bombay Sapphire, Gordon's Pink, Malibu, Safari, Mysthic Black e Mysthic Morango.

Mais ideias para o Carnaval:

+ Caretos de Podence voltam a sair à rua no Entrudo Chocalheiro

+ Sítios para comprar disfarces e máscaras de Carnaval no Porto