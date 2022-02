Caretos de Podence voltam a sair à rua no Entrudo Chocalheiro

Abram alas. Os Caretos de Podence vão voltar a andar à solta em Trás-os-Montes, com os tradicionais chocalhos e trajes coloridos. O programa começa a 26 de Fevereiro.

Na aldeia transmontana de Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, o tradicional Entrudo Chocalheiro é um dos eventos mais importantes do ano. Os famosos Caretos de Podence, mascarados de trajes coloridos, com colchas de franjas e máscaras diabólicas, prendem chocalhos e campainhas ao corpo e percorrem a aldeia aos saltos e gritos. Este ano a tradição volta a ser o que era. Entre os dias 26 de Fevereiro e 1 de Março, está de volta às ruas "o Carnaval mais genuíno de Portugal", anuncia a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.

No programa não haverá concertos, como era habitual, mas há caminhadas, passeios de bicicleta todo-o-terreno num território que é Geoparque, passeios de barco na albufeira do Azibo, animação de rua, rondas das tabernas, exposições, mercado tradicional e as experiências de ser careto e pintar a própria máscara, entre outras actividades. Consulte o programa completo:

.

Em Dezembro de 2019, os Caretos de Podence foram elevados, pela UNESCO, a Património Cultural Imaterial da Humanidade. Têm representado Portugal em eventos internacionais, com presença em dez países, e vão apresentar-se na Expo Dubai, em Março deste ano.

Mais para fazer em Trás-os-Montes:

+ A casa onde Miguel Torga nasceu é agora um museu

+ Há um novo miradouro para baloiçar com vista para o Douro

+ Feira Medieval está de volta a Torre de Moncorvo em Abril

+ Há 11 burros que nos querem mostrar 11 destinos no nordeste transmontano