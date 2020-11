Pela primeira vez este ano, o Porto conquistou a última bandeira azul que faltava, na Praia do Castelo do Queijo

Este ano, o Porto volta a ser distinguido como “Município Mais Azul” pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A cidade foi a única galardoada entre os 13 municípios que abrangem as 78 praias com bandeira azul da Região Norte.

Este galardão evidencia o reconhecimento com o compromisso do Município, através da Águas do Porto, em “manter a qualidade das nove praias que abrangem a orla costeira num nível excelente", refere o portal municipal.

A distinção, que incide sobre as actividades de educação ambiental desenvolvidas no âmbito do Programa Bandeira Azul, reconheceu ainda os esforços de adaptação durante a época balnear, em que as actividades habitualmente realizadas nas praias e no Pavilhão da Água foram transpostas para formato digital.

Entre os critérios para a atribuição do prémio estão a mensagem de sensibilização ambiental e de segurança, a participação e o efeito multiplicador, o número de actividades e parceiros envolvidos, e a preocupação com a população sénior e portadora de deficiência.

O Porto já tinha obtido a distinção de “Município Mais Azul” em 2016, 2017 e 2018, voltando em 2020 a revalidar o prémio. Pela primeira vez, a cidade obteve este ano o pleno, ao conquistar a última bandeira azul que faltava na Praia do Castelo do Queijo.

