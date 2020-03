Porto Yoga Festival reagendado para o último fim-de-semana de Maio

O festival, que iria realizar-se nos dias 14 e 15 de Março, vai agora decorrer nos dias 24 e 25 de Maio. O adiamento surge na sequência das recomendações da Direcção-Geral da Saúde relativas à realização de eventos, devido aos riscos de contágio do novo coronavírus (Covid-19), avança a organização. Mantêm-se as mais de 60 actividades que preenchem o programa da iniciativa, que vai ter lugar na Escola Secundária Augusto Gomes. Além de yoga, a edição deste ano será também dedicada aos chacras (centros de energia distribuídos pelo corpo), que vai poder explorar através de uma série de práticas, workshops e palestras, de modo a descobrir como estes contribuem para a sua saúde, felicidade e liberdade. O chacra é o nome atribuído a cada um dos sete vórtices de energia que possuímos ao longo da coluna, que estão ligados “a determinadas áreas e órgãos do corpo, bem como ao nosso estado emocional, psicológico, mental e espiritual”, dizem.

Como a frequência vibratória destes vórtices, que possibilita a movimentação de energia, pode ser afectada por sentimentos ou experiências passadas negativas, capazes de pôr em causa o equilíbrio do nosso corpo, o festival quer que os participantes fiquem a “compreender melhor o sistema de chacras” e a saber “gerir este fluxo de energia, libertando bloqueios e ligando-se de forma mais consciente ao seu corpo e mente”. Como? Através de aulas de yoga, dança e movimento; workshops sobre temas que vão da alimentação ao Ayurveda e à meditação; concertos de mantras e viagens sonoras, por exemplo.

Entre professores, facilitadores e músicos, nacionais e estrangeiros, há cerca de 50 nomes envolvidos na iniciativa, que funciona não só como local de formação, mas também como ponto de encontro para apreciadores de yoga ou interessados em descobrir a modalidade.

Junto da equipa do festival vai conseguir perceber quais as actividades que melhor se adequam ao seu gosto e condição física, seja principiante ou veterano. Para que a barriga não fique a dar horas, há food trucks com opções vegetarianas e veganas no interior do recinto. Os bilhetes, que variam entre os 12€ (um dia) e os 25€ (dois dias), podem ser adquiridos aqui.

