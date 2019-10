PortoCartoon: há caricaturas de Amália Rodrigues para ver na Galeria Art Spot do Alameda

A fadista Amália Rodrigues vai estar caricaturada na Galeria Art Spot do Alameda, a partir do dia 3 de Outubro. Os trabalhos fazem parte do Prémio Especial de Caricatura do PortoCartoon-World Festival, organizado pelo Museu Nacional de Imprensa.

Mais de 15 países foram a concurso, mas os três primeiros prémios foram atribuídos apenas a dois. A melhor caricatura foi atribuída ao português António Santos-Santiagu. O segundo lugar foi conquistado por Matias Montedoro, de Espanha, e o terceiro prémio, novamente com selo lusitano, foi para as mãos de Aurélio Mesquita.

O grande destaque nestes desenhos é a qualidade vocal da artista, bem como uma panóplia de características que lhe eram reconhecidas e atribuídas. Esta já é a 4ª exposição PortoCartoon que o Alameda recebe e Cristiano Ronaldo e Sara Sampaio foram os anfitriões das mais recentes exposições.

Tem até ao dia 31 de Outubro para visitar a exposição de Luiz Humberto Marcos, em tributo à maior referência do fado em Portugal.

