Portugal Fashion divide a programação e remarca parte das apresentações

O Portugal Fashion adaptou-se aos tempos e anunciou uma edição 100% digital, marcada para os dias 18, 19 e 20 de Março. No entanto, a organização do evento decidiu agora dividir a programação da 48.ª edição do evento em dois takes. As datas para a segunda parte ainda não foram anunciadas.

O Take 1, nome com que apelidaram a primeira parte da agenda, acontece nas datas já marcadas, e o público vai poder assistir aos vídeos e fotografias já produzidos, mas também a material digital de pequenas produções, feitas pelos próprios criadores e as suas equipas.

Tudo começa dia 18, quinta-feira, onde vão estar em destaque Maria Carlos Baptista, Estelita Mendonça e Katty Xiomara. Na sexta-feira, é a vez de Inês Torcato, Maria Gambina e Miguel Vieira, e, no último dia, 20 de Março, pode contar com Ernest W. Baker, David Catalán e Alexandra Moura.

Para o Take 2, o evento vai voltar ao Porto, onde vão ser gravados os conteúdos que estão em falta e que serão, posteriormente, apresentados numa data a anunciar. Ficam para essa parte os jovens criadores da plataforma Bloom, e nomes bem conhecidos como Diogo Miranda, Alves/Gonçalves, Luís Onofre, Hugo Costa, Marques'Almeida e Susana Bettencourt, entre outros.

Não adiamos. Antes, dividimos. Como se existíssemos feitos de água. Ou de zeros e uns. Sabemos que um mais zero iguala a... Posted by Portugal Fashion on Monday, March 8, 2021

Para esta edição, a organização do Portugal Fashion convidou Hugo Van Der Ding para criar o cartaz oficial e o resultado é o que vê em cima. Com o mote Sofa Edition, o evento – onde serão apresentadas propostas para o próximo Outono/Inverno – vai poder ser acompanhado, em directo, através do site oficial e das redes sociais.