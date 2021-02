Próxima edição do Portugal Fashion acontece online entre 18 e 20 de Março

Depois de, em Outubro do ano passado, ter apostado num formato que juntou desfiles ao ar livre e online, o Portugal Fashion sentiu a necessidade de se reinventar. Então, sob o mote "The Sofa Edition", a semana da moda portuguesa vai acontecer 100% online, entre 18 e 20 de Março.

A organização decidiu apostar em conteúdos diferentes e num "lado mais cómico", por isso, convidou Hugo Van Der Ding (autor de ilustrações engraçadas) para desenhar o cartaz desta 48.ª edição do evento.

“José e Mariana são um casal que, como a maior parte de nós, está fechado em casa com a tendência natural para abandalhar. O jantar passou a ser pizza todos os dias, estão há três meses com o mesmo fato de treino, e até já voltaram a ter sexo um com o outro sem a presença de uma terceira ou quarta pessoa. Efeitos tristes da pandemia. Felizmente, são visitados pela Girafa Féshion, uma espécie de grila falante, aquele amigo do Pinóquio, que os vai tirar dessa modorra. A ideia desta edição do Portugal Fashion, a Sofa Edition, é precisamente escutarmos a nossa Girafa interior. Salvo seja”, explica Hugo.

José Carvalho e Mariana Simões de Carvalho, sua mulher, marcam lugar para assistir à edição 100% digital do Portugal... Posted by Portugal Fashion on Wednesday, February 24, 2021

O calendário desta versão digital do evento vai contar com nomes como Marques’Almeida, Alexandra Moura, Miguel Vieira, David Catalán, Ernest W. Baker, Maria Gambina, Diogo Miranda, Katty Xiomara, Inês Torcato, Hugo Costa, Sophia Kah e Luís Onofre.

Todos os criadores que vão apresentar as suas novas colecções para a próxima estação fria vão ter a oportunidade de gravar previamente os seus desfiles, na Alfândega do Porto.

Além deste evento no Porto, o Portugal Fashion também apoiou a presença de vários designers portugueses em semanas da moda internacionais, como Miguel Vieira e David Catalán em Milão, Marques'Almeida em Londres e Gonçalo Peixoto e Alexandra Moura, também na cidade italiana.

