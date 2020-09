Portugal Fashion regressa com desfiles ao ar livre e online

A 47.ª edição do Portugal Fashion acontece entre 15 e 17 de Outubro na Alfândega do Porto, desta vez num modelo híbrido "entre o físico e o digital, com o intuito de assegurar a segurança sanitária e alargar o público do evento", lê-se em comunicado.

Depois da edição de Março ter sido cancelada devido ao crescimento da pandemia, o evento regressa agora com "desfiles em espaços exteriores" e outros presenciais que contarão também com "uma experiência de fruição digital, que inclui vídeos, live streaming, performances e outros meios inovadores".

Nesse sentido, e para chegar a um público ainda mais vasto, vai ser criada a Portugal Fashion TV Digital, uma "plataforma online que irá assegurar, em contínuo, a transmissão dos desfiles, mas que inclui também uma diversificada programação de moda, com entrevistas, reportagens e outros conteúdos digitais".

Na passerelle serão apresentadas as colecções Primavera/Verão 2021 de criadores e marcas como Alexandra Moura, Alves/Gonçalves, David Catalán, Hugo Costa, Luís Onofre, Maria Gambina, Marques'Almeida, Miguel Vieira, Katty Xiomara, Sophia Kah, entre outros. A estreia da marca portuguesa de menswear Ernest W. Baker, que integrou em Julho o calendário da Semana de Moda de Paris, é outro dos pontos altos do evento.

A assinatura de um protocolo com a Câmara Municipal do Porto, "que confere ao Portugal Fashion recursos acrescidos para reforçar a sua posição do ecossistema de moda nacional e internacional", surge também no seguimento da celebração do seu 25º aniversário.

+ Marcas de moda que estão a apoiar os profissionais de saúde

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal