Marques'Almeida apresentam a nova colecção na semana da moda de Londres

Paulo Almeida e Marta Marques, mais conhecidos como Marques'Almeida, nome com que se apresentam em dupla, vão apresentar a nova colecção para a estação fria no calendário da semana da moda de Londres. Tudo acontece online no dia 21 de Fevereiro, domingo, às 11.15.

Para a sua apresentação, a dupla vai disponibilizar um vídeo que conta com a participação da cantora e rapper cabo-verdiana Nenny. Segundo os designers, o objectivo é dar voz e expressão criativa aos jovens artistas. A gravação vai permitir ao público ver o processo de trabalho da artista, que continuou a fazer música durante a pandemia.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por || NENNY || (@nenny__on) Ser sustentável é uma das missões dos criadores da Marques'Almeida e com esta nova colecção dão mais um passo nessa direcção. Para isso, segundo o comunicado do Portugal Fashion, todas as peças são produzidas localmente e com "tingimento a partir de desperdícios, ganga feita de algodão reciclado, fibras biodegradáveis, tecido feito de resíduos de plástico reciclado do oceano, e absolutamente nenhumas fibras à base de petróleo".

Além disso, a colecção também vai estar em destaque no segundo número da SEE-THROUGH, uma publicação editada por Paulo e Marta, dedicada aos processos e valores que defendem uma indústria da moda mais transparente. Lá vai poder ver cinco editorias, feitas por cinco fotógrafos e artistas visuais do Brasil, Índia, Reino Unido e Portugal, que foram convidados pelos designers a criar um editorial sob o mote "Radical Diversity".

Depois da apresentação, vai estar tudo disponível para pré-venda no site oficial da Marques'Almeida.

