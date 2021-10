Portugal Fashion está de volta com público e transmissão online

O Portugal Fashion, o evento mais importante da moda portuense, começa já esta terça-feira e termina no sábado, 16 de Outubro. Durante cinco dias, a organização promete levar à Alfândega do Porto mais de 30 desfiles e apresentações de quase 50 marcas e criadores, com as melhores propostas para a próxima Primavera/Verão.

Além das apresentações presenciais, este ano o público voltará a ter a oportunidade de assistir a tudo a partir do sofá, através do novo portal do Portugal Fashion, numa emissão conduzida pela actriz Joana Barrios.

Outra novidade desta 49.ª edição do evento é a introdução da iniciativa Portugal-Africa Invesment Roundtable, em que vão participar oito marcas e designers de moda africanos, que também realizarão desfiles individuais, no contexto do programa CANEX – uma parceria entre a ANJE, através do Portugal Fashion, e o Afreximbank, cujo objectivo é promover a indústria têxtil e de vestuário africana em Portugal.

No alinhamento também não faltam os desfiles dos jovens criadores da plataforma Bloom, que estão marcados para dia 13 e incluem alguns nomes já conhecidos do público, como Maria Carlos Baptista, que apresentou a nova colecção na Semana da Moda de Paris, e Arieiv.

A partir de dia 14 e até dia 16, as criações em destaque serão as de designers portugueses consagrados, como Alexandra Moura, Alves/Gonçalves, David Catalán, Diogo Miranda, Hugo Costa e Katty Xiomara. Sem esquecer Ernest W. Baker, Estelita Mendonça, Inês Torcato, Maria Gambina, Pé de Chumbo, Sophia Kah, Miguel Vieira e Susana Bettencourt.

São vários os desfiles que vão decorrer fora da Alfândega, entre eles o da dupla Marques'Almeida, que fará a sua apresentação no antigo Matadouro Industrial do Porto.

O calçado também vai ser protagonista, graças à presença de marcas como a Fly London, Nobrand, Ambitious, Gladz, entre outras, mas também do criador Luís Onofre, um dos nomes mais sonantes da moda portuguesa.

Tal como nas edições anteriores, a Alfândega irá acolher o BrandUp, um showroom e urban market onde vão estar cerca de 90 expositores, com artigos de vestuário, calçado, acessórios e lifestyle. É ainda neste espaço que vai estar uma loja dedicada aos designers que participam no Portugal Fashion e um palco para conversas e workshops.

