Prepare-se para uma experiência imersiva: vem aí o Fabuloso Circo de Natal

Malabarismos, palhaços, orquestras e animais de todas as partes do mundo são alguns dos números que pode ver neste circo virtual e imersivo. Entre 19 de Novembro e 10 de Janeiro, O Fabuloso Circo de Natal vem trazer magia à Alfândega do Porto.

Pronto para se aventurar numa experiência imersiva? O Fabuloso Circo de Natal está quase a chegar à Immersivus Gallery, na Alfândega do Porto. A magia estará no ar entre 19 de Novembro e 10 de Janeiro.

Nesta experiência de Natal para toda a família, a aventura começa numa tenda mágica. Poderá encontrar animações com referências alusivas à cidade do Porto, várias personagens e hologramas que vão transformar a Immersivus Gallery num circo virtual. Para que não se perca, a voz do locutor e humorista Nuno Markl vai servir de guia.

Com variados números artísticos e animais virtualmente ferozes, pode contar com os malabarismos dos acrobatas, os truques do mágico e as peripécias do palhaço, ao som de uma orquestra com os clássicos do circo.

De terça a domingo, as sessões começam às 10.00, 11.00, 17.00 e 18.00. No fim-de-semana de 21 e 22 de Novembro, iniciam às 10.00 e 11.00. Os bilhetes custam entre 6,36€ e 9,54€ e podem ser comprados online. As crianças até aos três anos têm entrada gratuita.

Alfândega do Porto. 19 de Novembro a 10 de Janeiro. Bilhetes: 6,36-9,54€.

