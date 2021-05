Prepare-se para ver a última Super Lua de 2021

Se o céu não estiver nublado, valerá a pena olhar para o céu com redobrada atenção. A Lua vai voltar a estar cheia e mais próxima da Terra do que o habitual.

A segunda Super Lua do ano é também a última. Na quarta-feira, 26 de Maio, o satélite vai nascer às 21.14 já a parecer maior e mais brilhante. No dia seguinte, 27, o fenómeno continuará a ser visível. Se ainda não tem uns bons binóculos, o melhor é despachar-se.

A Lua só entrará em fase de Lua Cheia às 12.14 de quarta-feira, 26, mas atingirá o perigeu muito antes, por volta das 02.49. Quando finalmente nascer, pouco depois das 21.00, vai parecer maior do que o habitual. “Fala-se em Super Lua sempre que o instante de Lua Cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita”, lê-se no site do Observatório Astronómico de Lisboa, que dá conta também de um Eclipse total da Super Lua. Infelizmente, esse fenómeno em particular irá ocorrer à luz do dia, pelo que não será possível observá-lo em Portugal. Mas não fique triste.

Previsto para 10 de Junho, o segundo grande evento do ano, um eclipse anular do Sol, vai ser visível em Portugal. O fenómeno, que terá início pelas 09.55 e só terminará pelas 11.28, ocorre quando a Lua passa em frente ao Sol, projectando a sua sombra sobre a superfície do planeta, mas sem tapar completamente o disco da nossa estrela.

Caso se queira tornar um astroturista profissional, só tem de descobrir qual é a melhor app para ver as estrelas para si. Nem todos temos a sorte de viver na região do Alqueva, onde há uma média de mais de duas centenas de noites sem nuvens, perfeitas para apreciar o tecto natural da Terra em todo o seu esplendor. Mas mesmo na cidade é possível ver as estrelas.

