Provas de orientação na Baixa estão de volta até ao final do ano

O programa "Orientação na Baixa" está de volta à cidade para pôr à prova os portuenses (e não só). Até ao fim do ano, pode contar com seis edições desta prova, nomeadamente, nos dias 13, 20 e 27 de Novembro, e a 4, 11 e 18 de Dezembro. A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória.

Organizado pelo Grupo Desportivo Quatro Caminhos, em parceria com a Câmara Municipal do Porto, o evento deste ano terá como local de concentração, partida e chegada, o Mercado Temporário do Bolhão. Todas as provas acontecem ao sábado, entre as 10.00 e as 13.00, e tratam-se de actividades sem "qualquer carácter competitivo", que pretendem "ser uma forma de aprendizagem da modalidade, em comunhão com a cultura e o turismo", lê-se no portal de notícias municipal.

Durante a prova, será utilizado o mapa de orientação do Porto Património Mundial e o sistema de controlo manual com alicate e cartão em papel. Em todos os pontos de controlo estará disponível uma baliza em miniatura e um alicate. "Para facilitar a componente logística, vão ser utilizados como posto de controlo os remos colocados junto aos monumentos. Os códigos dos pontos de controlo serão os mesmos que estão inscritos nos referidos remos."

Todos podem participar nas provas, a inscrição é gratuita e pode ser feita online. Existe ainda a possibilidade de receber acompanhamento de monitores da organização, é só pedir.

