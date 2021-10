Novembro é o mês do regresso da Maratona do Porto

Depois de uma edição virtual no ano passado, a prova está de volta no dia 7 de Novembro.

Temos boas notícias para os atletas profissionais (e amadores) da cidade: a Maratona do Porto está de volta para a 17.ª edição, no dia 7 de Novembro. Falta menos de um mês para a prova que o vai levar a percorrer os habituais 42 km, o percurso de 10 km "Family Race" ou a mini maratona/caminhada de 6 km.

Este ano marca o regresso da maratona às ruas da cidade, depois da edição virtual no ano passado. As três provas distinguem-se principalmente pela distância percorrida – a principal é a corrida com distância de 42,195 km, pensada para atletas federados e não federados, nascidos em 2001 e anos anteriores.

A de 10 km é aberta a atletas federados e não federados, nascidos em 2003 e anos anteriores. Já a de 6 km é destinada a todas as classes etárias, não tem fins competitivos e pode ser feita como uma caminhada. Todas as provas têm partida marcada para as 09.00, junto ao Sea Life Porto, com tempo máximo de duração de seis horas.

Para esta edição, o percurso foi alterado devido às obras no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, o que significa que a prova principal não passará por Vila Nova de Gaia, ficando pelo Porto e Matosinhos. Além disso, também foi necessário alterar a chegada das três provas disponíveis, que anteriormente se fazia no Queimódromo. Passa agora para a Avenida do Parque, junto ao Parque da Cidade.

Todas as regras de segurança vão ser cumpridas. "Respondendo à solicitação de muitos corredores habituais que pretendem realizar a prova mítica da EDP Maratona do Porto, a organização vai levar a cabo medidas antes, durante e após a prova para preservar as regras de distanciamento físico e boas práticas de controlo e regulação da pandemia", explica a organização no site oficial.

Para participar, os atletas devem apresentar certificado de vacinação válido ou um teste PCR, feito nas 72h anteriores, ou teste antigénio (com resultado laboratorial), realizado nas 48h anteriores à data e hora do evento. O uso de máscara é obrigatório durante a partida e logo após a chegada.

Ainda antes da maratona, vai estar a decorrer na Alfândega do Porto, nos dias 5 e 6 de Novembro, a Expo Maratona, local onde os participantes podem levantar os kits e esclarecer dúvidas.

Os interessados devem inscrever-se online até 2 de Novembro e os preços variam entre os 7€ e os 125€, de acordo com as provas.

+ Os melhores sítios para correr no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal