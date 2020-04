Provas em Casa para descomplicar o mundo do vinho

Todas as segundas, quartas e sextas, pelas 19.00, no Instagram, Francisca van Zeller conduz as Provas em Casa, uma iniciativa criada pela Aveleda com o objectivo de "descomplicar a linguagem do vinho através de workshops gratuitos", lê-se em comunicado.

"Estes workshops são uma forma de partilha de conhecimento de vinho para quem está em casa. O vinho é um produto muito diversificado, com muitos estilos, regiões e castas diferentes, que permitem que, quanto mais se prova, mais conhecimento se adquire e mais se viaja. Queremos com estes workshops permitir uma viagem para todos que nesta altura não o podem fazer", refere Francisca.

As diferentes regiões vínicas de Portugal, os vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos espumantes e vinho do Porto já foram algumas das temáticas abordadas nos workshops.

