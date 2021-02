Próxima edição do festival Correntes d'Escrita acontece online

O festival literário vai homenagear o escritor chileno Luis Sepúlveda, que faleceu no ano passado.

O Correntes d'Escrita está de volta, mas não no formato a que estamos habituados. Este ano, o festival literário vai acontecer online, nos dias 26 e 27 de Fevereiro, nas redes sociais da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.

Para celebrar a 22.ª edição, o evento vai homenagear o escritor Luis Sepúlveda. Para isso, foi organizada uma exposição de fotografias, tiradas ao longo dos anos, da autoria do seu amigo fotógrafo Daniel Mordzinsk, cujo catálogo vai ser dado a conhecer online.

Além disso, durante o evento, também vai ser lançado online o número 20 da revista Correntes d'Escrita, que será inteiramente dedicado ao escritor chileno. Segundo o programa, vai ser "uma espécie de viagem pela sua vida e pelas várias vertentes, o homem, o escritor, o marido, o amigo, mas também o ecologista, o humanista, o defensor das liberdades, ou da liberdade, pela qual lutou em todos os momentos".

Como sempre, nesta edição online do festival vai poder contar com diferentes mesas online, onde vão participar diferentes escritores portugueses e espanhóis. Afonso Cruz, Carlos Vaz Marques, Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge e Ana Luísa Amaral são alguns dos nomes que vão marcar presença.

Também no contexto do festival foram gravados 22 vídeos, em diferentes locais da Póvoa de Varzim, com duração entre dois a quatro minutos, em que nomes como João Rios, Renato Filipe Cardoso e Rui Spranger vão ler poesia. Estes conteúdos serão publicados entre os dias 26 e 27.

Integrado neste evento está também o projecto As Penélopes, que tem como objectivo "(a)bordar, por um novo prisma e por uma vertente ainda pouco explorada, a narrativa das camisolas poveiras na Literatura". Tudo isto é apenas uma amostra do que vai acontecer nesta edição do Correntes d'Escrita – a programação completa já está disponível.

