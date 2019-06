Quantos planetas Terra seriam precisos se toda a gente adoptasse o seu estilo de vida? Responda ao questionário

Se a pergunta que dá título a este artigo suscitou o seu interesse, talvez esteja consciente dos problemas ambientais que a humanidade enfrenta neste momento. Felizmente, não está sozinho. Prova disso é o projecto Calculadora Ecológica, ao qual o município de Vila Nova de Gaia se juntou, e que foi desenvolvido em parceria com outros municípios, com a ZERO - Associação Sistema Terrestre Saudável, a Global Footprint Network e a Universidade de Aveiro.

Tal como o nome sugere, trata-se de uma calculadora virtual que dá uma resposta personalizada a cada um dos utilizadores. Ficou curioso? Eis como tudo funciona. Depois de entrar no site da autarquia, só precisa de responder a 15 breves questões, que abordam temas como a alimentação, a mobilidade ou a eficiência energética das habitações.

Com que frequência consome produtos de origem animal?; Qual é a percentagem da energia eléctrica renovável consumida na sua casa? ou Com que frequência partilha a viagem de carro? são alguns exemplos de questões.

Perante as respostas, a calculadora dá a conhecer o número de planetas que seriam necessários se toda a população mantivesse comportamentos semelhantes e ainda sugestões para ter um impacto ambiental menor.

Agora que sabe disto, responda ao inquérito, passe a palavra e adopte um estilo de vida mais amigo do ambiente. Pode juntar-se, por exemplo, à limpeza de praia do próximo sábado 8, conhecer as medidas previstas para reduzir a pegada de carbono da Invicta em 50% ou deixar-se inspirar pelo trabalho da fundadora do Movimento Lixo Zero Portugal. O planeta agradece.

