Queima das Fitas foi cancelada

A Federação Académica do Porto (FAP) anunciou o cancelamento da Queima das Fitas, devido à situação actual causada pelo surto de Covid-19. Para além das noites no Queimódromo, ficam também cancelados momentos como a serenata e o cortejo académico. As celebrações marcadas para a semana de 3 a 10 de Maio voltam apenas em 2021.

Marcos Alves Teixeira, presidente da FAP, justificou o cancelamento com o “cenário de incerteza" relativamente a "quando poderá ser retomada a actividade lectiva" e quais serão os novos calendários académicos.

Numa altura em que a pandemia se agrava e o cenário de preocupação social também, o presidente da Federação sublinhou “o dever de sermos um exemplo, de sermos cuidadores de nós e dos outros” e de assegurar que os estudantes em situação de mobilidade, bem como os que estão a estudar fora da sua cidade, têm um "regresso seguro a casa".

A organização do evento deixa claro que foi uma medida tomada “com o apoio das suas associações de estudantes” e é “resultado de uma decisão ponderada, conjunta, tomada depois de esgotados todos os cenários alternativos”. Para terminar, Marcos Teixeira frisa que, “mais do que a tristeza”, deve permanecer nos estudantes “o sentimento de dever cumprido”.

