Quem quer provar a Bloody Red Ale, a cerveja especial da Nortada para o Halloween?

Tomate e malagueta. Estes são os ingredientes que se destacam na nova cerveja de edição limitada da Fábrica Nortada, a Bloody Red Ale, criada especialmente para assinalar o Dia das Bruxas. A nova criação é uma interpretação da Red Ale e caracteriza-se por uma cor vermelha vibrante e um sabor frutado, mas ligeiramente picante.

A responsável pela nova cerveja é Diana Canas, mestre cervejeira da marca portuense. “Estas experiências são muito divertidas porque nos permitem reinventar os estilos tradicionais e utilizar ingredientes diferentes para criar produtos inovadores que oferecem sensações novas a quem os consome”, descreve.

Se quer provar a Bloody Red Ale, saiba que o lançamento vai ser feito precisamente no Dia das Bruxas, quinta-feira 31. Para a festa temática (de entrada livre), a casa da Nortada vai estar decorada a rigor e quer que os clientes também o estejam, por isso, a partir das 20.00, há pinturas faciais. Conte ainda com uma sobremesa surpresa e com o concerto de The Jack, às 22.45. Vá-se preparando para os sustos.

