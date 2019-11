Quer café de especialidade e vista para o rio? Vá ao BRAAP

Precisa de um café para acordar? Troque o balcão de todos os dias por uma mesa na BRAAP, a nova cafetaria da cidade, em plena marginal. A vista para o rio é uma das mais-valias, mas é o café de especialidade, 100% arábica e moído na 7g Roaster, em Vila Nova de Gaia, que torna este sítio obrigatório para quem tem cafeína a correr no sangue.

Para as bebidas expresso – há café (1€), americano (1,80€) e cappuccino (2,50€), entre outros – é usado um blend próprio de duas regiões do Brasil; para as de filtro, como a V60 ou a chemex (ambas a 2,80€), são usadas diferentes origens, que vão variando consoante a disponibilidade. Mas se precisar de dar um boost ao seu sistema imunitário, opte pelo blue spirulina latte (2,80€) também disponível.

© João Saramago

Este espaço, “uma junção de paixões e oportunidades”, como explica Armando Almeida, proprietário, juntamente com a mulher Francisca Lobo, é também um bom sítio para confortar o estômago. A partir das 12.00 e durante a semana, pode pedir o menu de almoço (10€), que traz sopa, tosta com pão de fermentação natural da Masseira, limonada ou chá frio, café e bruffle, um doce em forma de trufa mas feito com massa de bolo (1€). A todas as horas há outras coisas boas, como a smoothie bowl de pitaia (6,50€) e o bolo caseiro, que pode ser de cenoura com chocolate (2,50€).

© João Saramago

