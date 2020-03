Quer conhecer o Pavilhão da Água? Pode visitá-lo sem sair de casa

O Pavilhão da Água, instalado no Parque da Cidade do Porto, é um dos equipamentos que se encontra fechado como forma de combate à propagação da Covid-19. No entanto, é agora possível visitá-lo online gratuitamente através de uma aplicação móvel.

Disponível na App Store e no Google Play, a aplicação "Pavilhão da Água" foi desbloqueada pela autarquia a propósito do Dia Mundial da Água, que se assinalou este domingo, e vai manter-se gratuita até ao dia 3 de Abril. A visita online permite descobrir cada um dos módulos deste museu que dá a conhecer o percurso de um rio, desde a nascente até ao mar.

Há duas explicações à escolha: uma mais científica e outra mais resumida, ambas disponíveis em texto, áudio e língua gestual portuguesa. No fim da visita, a aplicação tem ainda um jogo para pôr à prova os conhecimentos adquiridos.

"O Pavilhão da Água apela assim à partilha do conhecimento, aproveitando o tempo em família para que, mesmo sem poder sair de casa, possam visitar sítios onde ainda não tiveram oportunidade de ir", diz a autarquia.

