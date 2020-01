Quer Harmonia? Apresentamos-lhe o novo dois em um da cidade: é galeria e estúdio de fotografia

Numa antiga fábrica de motores reina agora a Harmonia. Mariana Krug, cujo percurso profissional passou pela gestão e marketing de projectos, é a responsável por este novo espaço, que tem a imagem no centro de tudo. Explorar a comunicação das marcas através da visão dos fotógrafos, ajudando na criação das imagens “que gostaríamos de ver”, é o principal objectivo deste projecto, que quer “tornar as ideias mais visuais”. Para isso, desenvolvem uma rede profissional em áreas criativas para colaborações com marcas; criam e definem a fotografia e conteúdos visuais para projectos editoriais e de marketing; e funcionam como um espaço aberto que acolhe exposições, workshops, palestras e apresentações.

Um estúdio de fotografia, adaptado para a utilização de luz natural e com material de fotografia disponível, que pode alugar por 150€; uma sala de reuniões; um ambiente ideal para destacar obras de pintura ou escultura; e uma copa com chá e café compõem este espaço. Caso queira organizar aqui o seu evento, tem sempre a possibilidade de alugar todo o edifício por 220€/dia.

