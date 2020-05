Quintas de Leitura regressam hoje em formato online

Há quase 19 anos que o Teatro do Campo Alegre se enche todos os meses para dar palco à palavra e à poesia através do Quintas de Leitura. O ciclo literário, que nos últimos meses foi suspenso devido à pandemia, está de volta hoje, 21 de Maio, às 22.00, para uma sessão especial online que se vai realizar no Facebook do Teatro Municipal do Porto (TMP).

“Sem dias de Solidão” será um programa “dedicado à poesia, à liberdade, ao amor e ao futuro”, revela o TMP em comunicado de imprensa. Estes valores, que mais do que nunca funcionam como uma arma de combate e resistência ao caos e à incerteza do presente, serão abordados através de poemas de Mário Cesariny, Manuel António Pina, Afonso Cruz, José Luís Peixoto, Pablo Neruda, Tristan Tzara e Rolf Jacobsen.

A sessão conta com a presença de nomes da escrita e poesia, música, novo circo ou imagem, como Ana Deus, Luca Argel, João Habitualmente, Ricardo Caló, Vasco Gomes, Ana Celeste Ferreira, Isaque Ferreira, Renato Filipe Cardoso, PAM e Teia Campos. Há, ainda, algumas surpresas reservadas para a emissão especial, mas apenas serão reveladas no seu decorrer.

