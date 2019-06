Reabilitação do rio Leça vai custar 19,7 milhões de euros

Com um percurso de quase 45 quilómetros, nasce em Santo Tirso, passa por Valongo e pela Maia e desagua em Matosinhos. A partir de Setembro, as margens do rio Leça vão conhecer uma nova realidade, com a construção de um corredor verde. A iniciativa é do município de Matosinhos e o investimento é de 19,7 milhões de euros (85% chegam do programa comunitário Norte 2020).

Treze hectares de novos espaços verdes, 820 novas árvores, quatro novas pontes, sete quilómetros de ciclovia e de percursos pedonais, e 500 mil habitantes beneficiados. Estes são os números que resumem o projecto que quer que o Leça volte “a ser uma zona excepcional para o lazer dos matosinhenses e das pessoas do Grande Porto”, explicou António Correia Pinto, Vereador do Ambiente de Matosinhos, em declarações à Time Out.

A mobilidade é um dos conceitos-chave do projecto, por isso todo o corredor vai estar em contacto com os transportes públicos e permitirá à população que se desloque em meios como a bicicleta, por exemplo. A circulação entre as margens também será assegurada com a construção de quatro novas pontes em estruturas metálicas, passando o percurso a contar com nove pontes no total.

A intervenção vai acontecer em três fases. A primeira, que arranca em Setembro e deverá estar concluída em 2021, vai renovar o percurso desde a Ponte da Pedra à Ponte de Moreira. Com as próximas fases, que deverão ser conhecidas em breve, reabilitar-se-á um total de 18 quilómetros. “O mais importante é que a população entenda que o Leça é um activo ambiental que lhes pertence, cuja conservação e renovação depende de todos e não apenas das entidades públicas que ali estão a intervir largos milhões de euros. Este investimento só faz sentido se, todos juntos, formos capazes de manter o Leça vivo e útil para a vida das populações da região”, concluiu o Vereador.

Depois do primeiro passo dado por Matosinhos, foi entretanto assinado um memorando de entendimento com a Maia, para que o processo também avance nas margens do concelho, e ainda criado um grupo de trabalho que une os quatro municípios por onde passa o rio, tendo em vista a efectiva despoluição do Leça.

