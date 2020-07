Rede de Museus do Douro cria passaporte com descontos

Parque Arqueológico do Vale do Côa

A Rede de Museus do Douro, que agrega 41 instituições, lança a 17 de Julho um passaporte que permite descobrir o Douro, nas suas mais variadas vertentes, a preços mais acessíveis.

É um convite e um incentivo para partir à descoberta do território duriense. O passaporte, que não terá data de validade, contém uma breve descrição sobre cada um dos espaços a visitar, informação com os horários de atendimento e os descontos atribuídos.

A Rede de Museus do Douro une diferentes tipos de unidades museológicas, integrando museus e centros interpretativos ligados ao vinho, ao azeite, à cerâmica, aos produtos endógenos, à memória, às tradições e à história.

Dela fazem parte lugares e instituições como o Museu do Côa, o Espaço Miguel Torga, o Centro Interpretativo da Cereja, o Museu do Douro, o Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Museu do Vinho do Porto, o núcleo museológico de Favaios, o Museu do Azeite ou a Calçada do Diabo. Consulte a lista completa.

