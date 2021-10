Regata de barcos rabelos vai percorrer e colorir o rio Douro

A tradicional regata de barcos rabelos está marcada para esta quarta-feira. Assista nas margens do rio Douro, no Porto ou em Vila Nova de Gaia.

Os antigos barcos rabelos, que transportavam as pipas de vinho do Porto das quintas durienses até às caves em Vila Nova de Gaia, vão ser as estrelas de uma competição no rio Douro. A tradicional regata de barcos rabelos vai decorrer esta quarta-feira, dia 27 de Outubro, pelas 14.00, anuncia o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto nas redes sociais.

Nesta regata, as típicas e coloridas embarcações, representativas de algumas das empresas do Douro, soltam as amarras que as prendem ao cais e desfilam de velas erguidas, ostentando a sua marca de vinho e navegando pela conquista do primeiro lugar.

.

A regata dos barcos rabelos vai assinalar o arranque da Rota dos Vinhos do Douro e do Porto, criada pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que vai reunir quintas, adegas, instalações vitivinícolas, restaurantes, centros de acolhimento e outras instalações que proporcionam programas e conteúdos de visita diversificados e complementares.

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer

+ Time Out Douro: uma edição especial sobre o Alto Douro Vinhateiro

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal