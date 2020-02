Regina Pessoa é a grande homenageada da ANIMAR15 em Vila do Conde

A Solar – Galeria de Arte Cinemática acolhe, entre 15 de Fevereiro e 6 de Junho, a 15ª edição do projecto educativo ANIMAR. O objectivo deste evento é despertar o interesse do público, em especial as crianças e jovens, para o mundo do cinema.

A programação é completa e variada. Há “exposições, sessões de cinema no Teatro Municipal de Vila do Conde e nas escolas, oficinas de stop-motion e workshops de animação, caracterização e banda desenhada”, organizadas pela Curtas Metragens CRL, equipa também responsável pelo festival Curtas de Vila do Conde.

O filme em destaque na exposição é Tio Tomás, A contabilidade dos dias, de Regina Pessoa, uma referência incontornável da animação portuguesa. A artista marcará presença na inauguração da ANIMAR este sábado às 15.00. A parceria com a Solar pretende dar a conhecer de forma organizada o processo criativo inerente à animação. Assim, vão estar expostos “registos textuais, gráficos, vários storyboards, dossiês, imagens que inspiraram Regina e os objectos que pertenciam ao Tio Tomás”, enumera a organização.

A animação Purpleboy, de Alexandre Siqueira, também estará exposta na Galeria de Arte Cinemática dividida em três fases distintas. Mais uma vez, o objectivo é dar a conhecer o processo criativo e produtivo, nomeadamente o desenvolvimento de personagens, aspectos plásticos, cenários, entre outras etapas, até chegar ao storyboard final. A equipa do evento adianta ainda que, inspirada no filme premiado no ano passado no Curtas de Vila do Conde, “será criada uma horta no terraço da Solar em forma de avião” que pode ser “alvo de intervenção por parte dos jovens da comunidade escolar local”, rematam.

A exposição pode ser visitada de segunda-feira a sábado, entre as 14.00 e as 18.00. A inauguração da exposição é gratuita, já as sessões de cinema no Teatro Municipal de Vila do Conde, nos dias 29 de Fevereiro e 6 de Junho, têm o custo de 3€.

A programação complementar, dirigida sobretudo às escolas desde o pré-escolar até ao secundário pode ser consultada no site e redes sociais.

