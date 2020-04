Restaurante do Torel Avantgarde disponível na Uber Eats

O restaurante Digby, integrado no hotel cinco estrelas Torel Avantgarde, está agora acessível na Uber Eats com a designação Digby@Home. O arroz cremoso, a sopa de legumes, salada césar ou tártaro de novilho são alguns dos pratos que pode pedir da cozinha idealizada pelo chef Hugo Portela.

Na plataforma encontra o arroz cremoso de camarão com pimentos, tomate, amêijoa e coentros (11€), o arroz cremoso de bochecha de porco (10€) ou de lima e robalo (11€), acompanhado com legumes salteados. Também pode pedir o risoto de cogumelos (8€) ou espargos (9€), rissóis de berbigão (1€/uni) e, nos snacks, a sande de salmão fumado (7€) e o Digby burguer (8€), ambos acompanhados por batata.

As sobremesas não ficam esquecidas. Pode experimentar a tradicional mousse de chocolate ou o crumble de maçã, bem como uma carta de vinhos e outras bebidas, para saborear durante a refeição.

O serviço está disponível todos os dias entre as 12.00 e as 23.00. Pode consultar as cartas no site www.digby.pt.

