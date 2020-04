Restaurantes do Grupo do Avesso começam hoje a fazer entregas

A partir de hoje, todos os restaurantes do Grupo do Avesso – Esquina do Avesso, Fava Tonka, Sushiaria e Terminal 4450 – estão a trabalhar com entregas ao domicílio (em nome próprio e através da Uber Eats) e take-away, com levantamento apenas no Terminal 4450 e Sushiaria, que já funcionava com estes serviços.



Da Esquina do Avesso pode contar com sandes de língua panada e coleslaw (a partir de 12€), pizza naan de salmão fumado, creme fraîche e rúcula (a partir de 11€) e bacalhau negro (a partir de 14€). No Fava Tonka não faltam a famosa sopa de cebola trufada com queijo de São Jorge (a partir de 6€), a tosta de cogumelos, ovo e couve coração (a partir de 10€) e o caril verde com brócolos e batata doce (a partir de 12€).

Mas se é mais adepto da cozinha japonesa, na Sushiaria vai ficar bem servido. Dos temakis (a partir de 6,50€) aos combinados de sushi (a partir de 13€/12 peças) e sashimi (a partir de 7€/6 peças), há de tudo para um jantar oriental. Para rematar, no Terminal 4450 o assunto é carne: papas de sarrabulho (a partir de 4€), prego no pão (a partir de 9€) e costelinha (a partir de 12€) são algumas das opções. Também há carnes na grelha já finalizadas ou peças a vácuo para o cliente preparar em casa. Com elas vão indicações de como as grelhar e durante quanto tempo.



Os serviços estão disponíveis de quarta a sexta-feira, das 19.00 às 22.00, e aos sábados e domingos, das 12.30 às 22.00. As encomendas que não sejam feitas através da plataforma Uber Eats devem ser feitas para os números 912 115 365 ou 919 851 933.

