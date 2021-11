Restaurante pop-up de Pedro Lemos no Douro continua aberto no Inverno

O Casa dos Ecos by Pedro Lemos resulta de uma parceria entre o chef, com estrela Michelin, e a Symington Family Estates.

É na Quinta do Bomfim, no Pinhão, que vai encontrar a Casa dos Ecos, um restaurante pop-up com cozinha liderada pelo chef Pedro Lemos, em parceria com a Symington Family Estates. Apesar de, normalmente, estar aberto apenas ao longo da estação quente, este ano o restaurante vai continuar a funcionar também durante o Inverno.

"Com a chegada dos dias mais frios, a região duriense mergulha num sossego inspirador, que convida a descobrir um Douro rico em gastronomia, vinhos e actividades relaxantes. Tudo isto, aliado à elevada procura que este espaço continua a ter, pareceram-nos os incentivos perfeitos para dar continuidade a esta parceria que muito gosto nos tem dado ver crescer", explica Johnny Symington, Chairman da Symington Family Estates, em comunicado.

Para a criação desta carta, o chef focou-se principalmente em sabores e pratos típicos da gastronomia portuguesa, entre eles especialidades como sopa do lavrador, polvo à lagareiro, milhos com costelas em vinha de alho ou ainda cabrito com arroz de forno a lenha. Tudo pode ser harmonizado com os vinhos DOC Douro e vinhos do Porto do portefólio da família Symington.

"Para mim, esta época do ano é particularmente especial, pois assistimos diariamente à transformação das vinhas e paisagem numa serenidade reconfortante. Para esta temporada, a nossa proposta gastronómica tem em conta a sazonalidade dos produtos, privilegiando os pratos confeccionados em forno de lenha", acrescenta Pedro Lemos.

O restaurante está aberto de quarta-feira a sábado, entre as 12.30 e as 21.00, e ao domingo, das 12.30 às 16.00. A reserva antecipada, que pode ser feita online, é aconselhada.

