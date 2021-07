Restaurantes do Douro dão a provar o tomate coração de boi

O tomate coração de boi é carnudo, suculento e de sabor único. A abundância de luz e as grandes amplitudes térmicas típicas do Douro reforçam as qualidades deste fruto do Verão. Durante o mês de Agosto, há um roteiro a seguir por 16 restaurantes da região, à boleia dos melhores tomates das tradicionais hortas do Douro, que vão estar em destaque nas suas ementas.

No Chaxoila (Vila Real), o enólogo duriense Luís Soares Duarte concebeu uma receita especial de migas de tomate com pataniscas de bacalhau. Na Casa dos Ecos (Pinhão), do chef Pedro Lemos, o fruto é a estrela de uma sopa e de uma entrada, mas também aparece em guarnições de outros pratos, nomeadamente vegetarianos. No DOC (Armamar) há caldeirada de tamboril, mexilhão e carabineiro, na Taberna do Carró (Torre de Moncorvo) servem-se migas e arroz, e na Cantina de Ventozelo (São João da Pesqueira) há várias propostas à volta do tomate coração de boi de produção própria.

Participam também na iniciativa os restaurantes do hotel Six Senses Douro Valley (Lamego), Bistrô Terrace - Quinta do Tedo (Armamar), Quinta do Portal (Celeirós), Castas e Pratos (Peso da Régua), Cozinha da Clara - Quinta de La Rosa (Pinhão), Cêpa Torta (Alijó), Flor de Sal (Mirandela), CAISDAVILLA (Vila Real), Quinta da Pacheca (Lamego), Toca da Raposa (Ervedosa do Douro) e Cais da Ferradosa (São João da Pesqueira).

+ O Douro tem um novo miradouro em forma de pipa de vinho

+ Douro Vinhateiro é um destino a não perder em 2021, segundo a Forbes

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal