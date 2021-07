Rio Leça vai ter vigilância ainda este ano

Os representantes das Câmaras Municipais de Matosinhos, Santo Tirso, Valongo e Maia reuniram-se, recentemente, para a primeira Assembleia Geral do Corredor do Rio Leça, da Associação de Municípios, uma associação intermunicipal, pioneira em Portugal, que tem como objectivo recuperar o rio que une estes municípios. Durante esta sessão ficou decidido que, ainda este ano, o rio vai transformar-se num local vigiado por uma equipa de guarda-rios, formada por funcionários das quatros cidades.

A formação de uma equipa para percorrer e monitorizar o rio não foi a única decisão tomada durante esta assembleia, presidida pelo Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar. Também foram aprovados "o orçamento e o plano de actividades para 2021 da associação, que, ainda este Verão, deverá instalar-se num espaço do Centro Empresarial da Lionesa, em Leça do Balio", lê-se em comunicado.

A associação responsável por estas novidades "surgiu com os objectivos de recuperação ecológica do rio e a valorização paisagística, cultural e socioeconómica do território que ele atravessa, desde a nascente até à foz, bem como a promoção de conhecimento, novas oportunidades de mobilidade suave, lazer e estadia ao longo do rio, sensibilização ambiental, valorização do contacto com a natureza, dos serviços de ecossistema e da vida ao ar livre".

