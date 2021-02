Riverport Douro Hotel vai nascer no centro de Gaia

Com vista para o rio Douro, o novo hotel de quatro estrelas ficará localizado na Rua do General Torres e será servido por piscina, bar, ginásio e spa.

Projecto do Riverport Douro Hotel

A empresa de construção Ferreira Build Power anunciou esta quinta-feira que foi recentemente assinado o contrato para a construção do Riverport Douro Hotel no número 219 da Rua do General Torres, em Vila Nova de Gaia.

O Riverport Douro Hotel é um projecto de reabilitação de um edifício antigo, que será convertido numa unidade de quatro estrelas. Vai contar com 39 quartos e suítes, piscina, ginásio, spa e um bar, para apreciar a vista sobre o rio Douro e o centro histórico do Porto.

© DR Projecto do Riverport Douro Hotel

O hotel ficará a uma distância de dez minutos a pé da Ponte Luís I e a poucos passos do quarteirão World of Wine e das caves de vinho do Porto. O prazo de execução previsto para a construção da nova unidade hoteleira é de 15 meses.

© DR Projecto do Riverport Douro Hotel

