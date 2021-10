Rota de petiscos está de volta aos restaurantes de Matosinhos

A décima edição da rota gastronómica Rally Fish decorre entre 7 e 24 de Outubro em 51 espaços de Matosinhos. De forma a promover a gastronomia matosinhense e incentivar o consumo nos restaurantes locais, pode experimentar petiscos à base de peixe e marisco (ou opções vegetarianas/veganas), acompanhados por um copo de vinho, pelo valor de 3€.

Em casas tradicionais ou mais modernas, em restaurantes vegetarianos ou de cozinhas do mundo, vai poder experimentar petiscos tão diversos como pataniscas de bacalhau ou camarão, tortilha de atum, calamares com molho tártaro, lulas à Bulhão Pato, saladinha de polvo, rissol de pescada, mexilhões em mousse de pimentos, sopa à pescador, bolinhos de bacalhau ou propostas vegetarianas como tofu com broa e algas.

Consulte aqui os restaurantes aderentes. Depois de fazer as suas provas, o município convida a partilhar fotografias das iguarias nas redes sociais, com as hashtags #rallyfish, #matosinhoswbf, #matosinhos e #ZomatoPT. No final, pode votar no seu petisco preferido.

+ Museu da Memória de Matosinhos abre as portas com entrada gratuita

+ Matosinhos: Museu da Conservas Pinhais abre em Outubro

+ Dia do Porto de Leixões vai ter visitas guiadas ao Titan e ao Terminal de Cruzeiros

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal